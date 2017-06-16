Автор: Татьяна Алексеева

В "Тальцах" скоро откроют кабак

Опубликовано: 16.06.2017 13:46

Старинное развлекательное заведение XVIII века восстановили в архитектурно- этнографическом музее. Тогда в любом селе кабак был центром притяжения общественной жизни, иногда служил гостиницей и своеобразным клубом. Поэтому интерес к ним оставался высоким. Вот и теперь в "Тальцах" будет свой кабак, при этом очень необычный.

Оказывается, размером кабаки были совсем небольшими. Широко не погуляешь, но и мимо не пройдешь. В этом году музей полностью восстановит здание. "В одной половине был сам кабак, а во второй половине жили владельцы этого кабака. Самое интересное, что здание это строили вятские плотники. У них не только были строительные традиции, но и художественные", - рассказывает Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Вятские строители расписывали внутренние помещения цветами. Эта роспись отличается для традиционной для тех лет невьянской, уральской или архангельской. Впрочем, искусствоведы иногда спорят о природе происхождения мелкого орнамента из простых цветов и листьев. Именно в них и заключается специфика кабацкого рисунка. Часть росписи была утеряна, та, что находилась ниже определенного уровня стены. Историки стали думать, что там могло находиться? В Барнауле обнаружили похожее здание, тоже построенное и расписанное вятскими умельцами. Оказалось, под цветами вазоны. То есть декорирование стен уже тогда шло в графическом русле. И теперь художник-реставратор сделает все так, как было раньше. Причем сохранит дух того времени и характер рисунка. Это гораздо сложнее, чем нарисовать новое, говорит Юлиана Дерендяева. "Нужно представить, что человек, который рисовал это, художник. Понимать надо, что хотел сказать он. Раньше же не особо-то умели рисовать, насколько умели, настолько и рисовали. И нужно забыть какие-то свои навыки академического рисунка и нарисовать, как те люди рисовали", - говорит Юлиана Дерендяева, художник.

Кабацкий рисунок не сложен, на первый взгляд, и не яркий. Он лишь малый штрих в картине прошлого, которое в таком многообразии хранится в "Тальцах".

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