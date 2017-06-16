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Автор:
Анастасия Байдракова

В Иркутске появится центр для людей с тяжелыми множественными нарушениями развития

Опубликовано: 16.06.2017 13:37

Изображение Помощь особым детям и их родителям. В Иркутске создают новый центр для людей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Подход планируют комплексный. Поддержка, сопровождение, консультации, занятия на серьезном профессиональном уровне. Поделиться опытом с иркутянами приехал директор подобного центра из Пскова.

После встречи гостей экскурсия. Григорий и Никита в будущем центре пока сами гости. Но осваиваются с удовольствием. Иркутяне делятся с гостем из Пскова грандиозными планами. Здание выделили недавно, сейчас идет ремонт, предстоит масштабная работа. Важно построить подъемник для маломобильных детей, оборудовать пандусы, на территории создать специальные площадки. Планы у центра грандиозные: психолого-педагогическая помощь, консультации юриста для родителей, для детей групповые занятия, арт-терапия, музыка, мастерские, кабинет Монтессори и сенсорная комната. "Все необходимые услуги в одном месте. Не возить ребенка в тысячу мест по городу, а прийти и получить комплексно, где работает команда, где помощь будет оказана всесторонняя, плюс большой у нас будет упор на спорт, то есть будет оборудован и спортивный зал, плюс вы видели у нас достаточно хорошая территория, где мы планируем продвигать и садовую терапию", - рассказала Серафима Мельник, директор АНО "Иркутский центр абилитации".

Андрей Царев руководит подобным центром в Пскове. Он существует больше 20 лет. За это время удалось создать систему помощи от рождения до конца жизни. Цепочка состоит из разных организаций: государственных, разной ведомственной принадлежности и частных. Отдельно мастерские, отделение учебного проживания, школьное, дистанционного образования. Люди при таком подходе не нуждаются в стационарных услугах. "Важно создавать условия, чтобы ребенок жил в семье, чтобы он так же, как все другие дети, мог ходить в детский сад, потом в школу, потом иметь какую-то трудовую занятость и оставаться жить в своем доме даже тогда, когда родители уходят из жизни. В своем доме, а не в казенном учреждении", - подчеркивает Андрей Царев, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.

Иркутский центр, как и в Пскове, результат сотрудничества государства и бизнеса. Здание выделило правительство области в аренду на 15 лет. Средства частные, организацией и координацией работ занимается фонд "Наследие иркутских меценатов". Если все пойдет хорошо, в новое здание планируют переехать уже осенью.

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