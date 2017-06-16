Сдал кровь - получи скидку или подарок

По данным ЦБР (2017.06.16)
Выпуск новостей за 15.06.2017 (65.9)
В Приангарье начала работать Всероссийская программа лояльности для доноров крови. Бизнес-партнеры проекта предоставляют донорам бонусы по своему усмотрению. Это могут быть купоны на продукцию, дополнительные услуги или любые другие привилегии.
Подключиться к движению может любая коммерческая организация. А для желающих воспользоваться презентами нужно лишь установить специальное приложение "Служба крови" на телефон. Во время сдачи крови человеку будут выдавать уникальный код, который и будет ключом к привилегиям.