Автор: Николай Бессонов

Сдал кровь - получи скидку или подарок

Опубликовано: 16.06.2017 13:31

В Приангарье начала работать Всероссийская программа лояльности для доноров крови. Бизнес-партнеры проекта предоставляют донорам бонусы по своему усмотрению. Это могут быть купоны на продукцию, дополнительные услуги или любые другие привилегии.

Подключиться к движению может любая коммерческая организация. А для желающих воспользоваться презентами нужно лишь установить специальное приложение "Служба крови" на телефон. Во время сдачи крови человеку будут выдавать уникальный код, который и будет ключом к привилегиям.

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