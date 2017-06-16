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Автор:
Альфия Еремеева

Два иркутских школьника сдали математику и информатику на 100 баллов

Опубликовано: 16.06.2017 13:29

Изображение 100 баллов получили за экзамен по математике семь выпускников Иркутской области. Еще пять человек получили 100 баллов и по информатике. Кроме того, два иркутских школьника сумели сдать оба экзамена идеально.

В школу теперь только за формальностями. 11-классник Михаил Блудов с чистой совестью может сказать: выпускные испытания остались позади. И о них можно с легкостью рассказывать учителям. А гордиться есть чем. Математику и информатику школьник сдал на 100 баллов. "Конкретно к экзаменам я не слишком много усилий прилагал. Но я с пятого класса, или даже с первого усиленно занимался математикой. Для меня эти экзамены превратились в испытание на внимательность. Не допустить какой-нибудь глупой ошибки из-за того, что заданий много, они все меняются", - поделился Михаил Блудов, ученик лицея №2 г.Иркутска.

Для потомственного математика - родители и брат тоже посвятили себя точной науке - такой результат не случайность. Летние математические школы, олимпиады давно стали привычными. Решать примеры для него так же естественно, как и дышать.

Для учителя информатики достижения ученика - высшая награда. Ведь это результат их совместной упорной работы. Готовиться к ЕГЭ они начали не за пару месяцев, а за несколько лет. Разбирали пробные варианты, вместе обсуждали сложные моменты. "Лично у меня это восьмой стобалльник по информатике. У ребят, которые учатся в нашем лицее, есть такая хорошая цель - получить знания. А учителя могут эти знания дать. И это все сказывается на том, как хорошо они сдают экзамены", - говорит Лариса Мальцева, учитель информатики лицея №2 г.Иркутска.

Что касается дважды стобалльника Михаила, то ему осталось только узнать результаты по физике и русскому языку. Иркутский школьник имеет все шансы стать студентом Высшей школы экономики в Москве или Санкт-Петербургского госуниверситета. Это поможет стать, например, финансовым аналитиком. И в будущем Михаил сможет все уже рабочее время посвящать решению задач и примеров.

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