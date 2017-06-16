Автор: Татьяна Алексеева

В Иркутске начали масштабный дорожный ремонт

Опубликовано: 16.06.2017 13:24

Ремонт дорог в Иркутске можно назвать самым объемным за несколько лет. В городе активно стартовали две программы. Это федеральные проекты "Безопасные и качественные дороги" и "Формирование комфортной городской среды". О том, что предстоит сделать в самое ближайшее время, наш материал.

Самое оживленное место - пересечение улиц Партизанская и Тимирязева. Историческая, торговая, деловая часть Иркутска. Никто не пройдет мимо этого перекрестка: ни местные жители, ни торговый люд, ни гости нашего города. И каждый оставил след. Особенно транспорт. С 1979 года никто и никогда не ремонтировал этот участок. И вот дождалась Тимирязева на своей улице праздника. Не просто работы начинаются, а глобальные. "Что касается конкретно вот этой улицы по Тимирязева, то здесь мы будем совместно работать как по замене дорожного полотна, также будет произведен ремонт рельсового пути. Планируется все эти работы произвести в кратчайшие сроки. Вообще до 1 августа", - сообщил Андрей Пономарев, начальник цеха общестроительных работ МУП "Иркутскавтодор".

Андрей Пономарев просит с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам и автомобилистов, и пешеходов. Неудобства временные. А результат порадует. Большую часть перекрестка будут ремонтировать по ночам, не перекрывая рельсового пути для трамваев. "На данном участке будет заменено более 400 метров трамвайных путей, то есть рельсы непосредственно надо будет заменить. Пересечение Партизанской и Тимирязева держит на себе огромную нагрузку, это 7 маршрутов. То есть задействованы практически все трамвайные маршруты. Он был выбран как один из самых приоритетных, и приступают уже буквально на следующей неделе к работе", - сказала Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

В 2017 году "Иркутскавтдор" выиграл 2 этапа федеральных ремонтных работ по Иркутску. 500 миллионов рублей на 25 объектов. Это ремонт на центральных улицах, через которые проходит много транспорта. Сделать предстоит как проезжую часть, так и тротуары. Будет нанесена новая разметка, установлены дорожные знаки, в том числе знаки на консолях. Уложат тактильную плитку для слабовидящих. Во всех местах, где дорогу пересекает пешеходный переход, обустроят пандусы для маломобильных групп населения. Общее финансирование, включая развязку на улице Сурнова, составляет миллиард двести миллионов рублей - рекордная сумма. Вот и своей очереди дождался еще один участок - угол Трилиссера и Депутатской. "На перекрестке Депутатской и Трилиссера будет замена рельсов и уложено бетонорезиновое покрытие. Оно бесшумное и обеспечивает качественное прохождение трамваев", - отметила Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

На улице Ширямова рабочие не останавливаются ни на минуту. Меняют бордюр, чуть позже начнут укладывать асфальт. "Человек 25 у нас в этой бригаде работают. Мы выходим рано. В 7 часов и работаем допоздна, часов до 10 вечера. Без выходных. Мы взяли обязательства, что быстрей будем заканчивать. Были, конечно, маленькие недостатки, мы поправили. Нас часто проверяют, и все недостатки мы все исправили", - рассказал Ануш Магаян, бригадир.

Кстати, о качестве. Проверку сделанного будут вести особенно строго. Гарантийный срок для выполненных работ - 36 месяцев. "В этом году уже обозначен Стройконтроль. Это независимая лаборатория. Она будет приезжать сюда на все этапы работ. Так как это федеральные деньги, будет работать еще двойной контроль, это лаборатория Росавтодора. И само собой у нас есть своя лаборатория, мы все работы на всех этапах проверяем", - сообщил Андрей Пономарев, начальник цеха общестроительных работ МУП "Иркутскавтодор".