Автор: Татьяна Алексеева

Из-за обрезки городских деревьев страдают птицы

Опубликовано: 15.06.2017 18:47

Лес рубят - птицы летят. В Иркутскую зоогалерею массово привозят птенцов. А все из-за того, что в городе сейчас проводят формовочную и санитарную обрезку. Так получилось, что работы совпали с периодом гнездования и появления потомства у пернатых.

Истощенных животных находят прохожие и относят в зоопарк, с начала лета их счет идет уже на десятки. Некоторые люди забирают малышей себе вместе с гнездами. И уже потом пытаются выкормить вынужденных переселенцев. "Выкормить птенцов, которые сидят еще в гнезде, это очень сложно. Приносят их к нам маленьких, голеньких, и они, как правило, до зоогалереи не доезжают. Люди их еще пытаются сами покормить пшеном, так что там шансов нет. А те, что уже почти готовы выйти, там шансы есть, но это очень сложно", - прокомментировала Людмила Ивушкина, директор Иркутской зоогалереи.

Таких печальных последствий можно было бы избежать. Для этого всего-навсего необходимо на пару недель отложить обрезку деревьев. За это время пернатые встанут на крыло и научатся самостоятельно добывать пищу.

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