виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+23
Пт
ночь
+12/+14
Пт
утро
+16/+18
Пт
день
+21/+23

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.0303
Евро/Рубль:
  63.9481

По данным ЦБР (2017.06.15)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 14.06.2017 (68.07)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Татьяна Алексеева

Из-за обрезки городских деревьев страдают птицы

Опубликовано: 15.06.2017 18:47

Изображение Лес рубят - птицы летят. В Иркутскую зоогалерею массово привозят птенцов. А все из-за того, что в городе сейчас проводят формовочную и санитарную обрезку. Так получилось, что работы совпали с периодом гнездования и появления потомства у пернатых.

Истощенных животных находят прохожие и относят в зоопарк, с начала лета их счет идет уже на десятки. Некоторые люди забирают малышей себе вместе с гнездами. И уже потом пытаются выкормить вынужденных переселенцев. "Выкормить птенцов, которые сидят еще в гнезде, это очень сложно. Приносят их к нам маленьких, голеньких, и они, как правило, до зоогалереи не доезжают. Люди их еще пытаются сами покормить пшеном, так что там шансов нет. А те, что уже почти готовы выйти, там шансы есть, но это очень сложно", - прокомментировала Людмила Ивушкина, директор Иркутской зоогалереи.

Таких печальных последствий можно было бы избежать. Для этого всего-навсего необходимо на пару недель отложить обрезку деревьев. За это время пернатые встанут на крыло и научатся самостоятельно добывать пищу.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.9749948978424 Sec.