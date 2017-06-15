Учитель из Шелехова задала вопрос президенту о зарплате

По данным ЦБР (2017.06.15)
Выпуск новостей за 14.06.2017 (68.07)
Как жить на такую зарплату? С этим вопросом учитель начальных классов из Шелехова обратилась к президенту России Владимиру Путину.
По словам Алены Остальцовой, она зарабатывает около 17 тысяч рублей в месяц и не знает, как свести концы с концами. Глава государства ответил, что перед местными властями поставили задачу довести заработок педагогов до среднего в регионе. То есть примерно до 30 тысяч рублей. Путин пообещал обратить внимание правительства России на эту проблему, а также помочь шелеховчанке адресно.