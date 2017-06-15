Автор: Николай Бессонов

Мэрия Иркутска представила карту ремонтируемых дорог

Опубликовано: 15.06.2017 17:44

Где сейчас делают дороги в Иркутске, можно посмотреть на специальной карте на сайте городской администрации. На ней все участки, где сейчас ведут работы по проекту "Безопасные и качественные дороги". Для удобства объекты обозначили красными линиями.

Там же можно узнать длину участка, виды и объемы работы. В этом году на реконструкцию городских улиц выделили свыше 600 миллионов рублей. В следующем сумму увеличат еще на сотню. К концу программы, 2025 году, общий объем финансирования составит более 6 миллиардов рублей.