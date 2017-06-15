Автор: Анастасия Байдракова

Квартир для сирот в Иркутске в этом году не будет

Опубликовано: 15.06.2017 17:35

В 2017 году жилье в областном центре льготникам предоставить не получится. Такая ситуация сложилась из-за высоких цен в столице Приангарья. Квартиры закупает Министерство имущественных отношений. Потолок, который установлен региональным стандартом, - 35 тысяч рублей за квадрат. А минимальная цена у застройщиков 38-39 тысяч.

И потому нуждающимся в порядке очередности предлагают жилье в других городах по области. В частности, в Шелехове. В целом, около 600 детей-сирот получат квартиры в этом году. А в очереди почти семь тысяч. "Перспектива, что эта очередь будет только увеличиваться. Потому что сейчас на учете на предоставление лицам, не достигшим 18 лет, у нас порядка 11 тысяч граждан. В этом году Российская Федерация, в целом сокращая свою долю в бюджетном финансировании по всем госпрограммам, в том числе сократила участие в госпрограмме в части предоставления финансирования для детей-сирот. Поэтому доля Иркутской области в этом финансировании возросла", - сообщил Владислав Сухорученко, министр имущественных отношений Иркутской области.

Есть сложности и с выделением земель молодым семьям. Участки предоставляют из неразграниченного фонда при условии, что они обеспечены инфраструктурой, то есть как минимум источником электричества не менее 15 КилоВатт. И соответствующих таким условиям участков на данный момент нет. Сейчас вопрос расширения сетей решают с поставщиками энергии.

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