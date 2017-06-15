Автор: Маргарита Кислицына

Водолазы провели генеральную уборку на дне Байкала

Опубликовано: 15.06.2017 17:31

Самое глубокое озеро в мире стало чище на 100 килограммов мусора. Генеральную уборку на Байкале провели водолазы-спасатели. Взялись за самые популярные места отдыха, а значит, и самые засоренные. Это район Листвянки и заливы Малого моря.

Дно уникального водоема оказалось буквально усыпано бутылками, банками, автомобильными покрышками, кусками арматуры. За несколько часов уловом ныряльщиков стали десятки мешков стекла, пластика и металлолома. С каждым годом в акции по уборке дна Байкала участвует все больше спасателей, а вот мусора, к сожалению, меньше не становится.

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