Водолазы провели генеральную уборку на дне Байкала

По данным ЦБР (2017.06.15)
Выпуск новостей за 14.06.2017 (68.07)
Самое глубокое озеро в мире стало чище на 100 килограммов мусора. Генеральную уборку на Байкале провели водолазы-спасатели. Взялись за самые популярные места отдыха, а значит, и самые засоренные. Это район Листвянки и заливы Малого моря.
Дно уникального водоема оказалось буквально усыпано бутылками, банками, автомобильными покрышками, кусками арматуры. За несколько часов уловом ныряльщиков стали десятки мешков стекла, пластика и металлолома. С каждым годом в акции по уборке дна Байкала участвует все больше спасателей, а вот мусора, к сожалению, меньше не становится.