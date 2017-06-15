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Автор:
Екатерина Лыкова

Икону великомученика и целителя Пантелеимона привезли из Санкт-Петербурга в Иркутск

Опубликовано: 15.06.2017 17:29

Изображение Образ доставили специально к выставке "Православная Русь". Но сначала икону привезли к Иркутскому областному онкологическому диспансеру. Пациенты вряд ли смогли бы иначе приложиться к образу. Уникальной возможностью воспользовались и персонал онкодиспансера, и другие православные верующие.

Перед иконой целителя Пантелеимона отслужили молебен, а затем пронесли вокруг здания в крестном ходу. Великомученику молятся о здоровье души и тела. Постоянно этот образ с частицей мощей святого находится в Александро-Свирском мужском монастыре. "На выставке "Православная Русь" ежегодно перед святынями происходят и исцеления, происходят чудеса, может, и небольшие, иногда большие, и я думаю, что мы окажемся свидетелями чудесных исцелений от иконы святителя Пантелеимона с его частичкой мощей", - сказал протоиерей Дмитрий Максимов, клирик Князе-Владимирского храма.

Привозить святыни накануне выставки "Православная Русь" сначала в онкодиспансер стало доброй традицией. В этом году на выставке также представят икону с частицей мощей святой Матроны Московской из храма князя Дмитрия Донского. Он пострадал во время пожара в ИВАИУ. Каждый день перед образами будут проходить молебны. Выставка откроется в эту пятницу.

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