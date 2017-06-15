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Автор:
Виктория Малая

За отличную работу семья медиков получила ключи от новой квартиры

Опубликовано: 15.06.2017 17:25

Изображение В Иркутской областной больнице ключи от новой квартиры вручил семье медиков мэр города Дмитрий Бердников. Супруги Андрей и Мария Грязновы работают в медицинском учреждении уже более 10 лет. Глава семьи - отоларинголог, его жена - эндокринолог. Пара воспитывает годовалого сына. Почти 15 лет семья жила на съемных квартирах.

"Я думаю, что это будет большим подспорьем для вас. И позволит вам теперь еще больше времени и сил уделять работе, своей профессии - лечению наших граждан. Я вас поздравляю!" – сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

О том, что они получат квартиру, супруги узнали всего два дня назад. Говорят, до последнего не верили, что в наше время можно получить жилье за отличную работу. "Когда что-то в жизни совершается, осознание приходит потом. Бывают ситуации, когда к этому готовишься - рекорды бьешь, экзамены сдаешь. То здесь мы не знали, не готовились. Не знаю, как эти эмоции описать. Наверное, когда увидим, зайдем, тогда придет понимание, что это наше. Но пока только какое-то чувство растерянности, ну и счастья, конечно же", - признался Андрей Грязнов, врач-отоларинголог.

Дмитрий Бердников подчеркнул: вручение сертификатов планируют сделать традицией. Кроме того, продолжатся и социальные выплаты из городского бюджета молодым врачам и среднему медицинскому персоналу. В настоящее время так называемые "подъемные" получили 245 работников сферы здравоохранения.

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