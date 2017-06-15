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Автор:
Ирина Белогривая

В деле о пожарах в населенных пунктах Пойма и Юрты установили подозреваемых

Опубликовано: 15.06.2017 17:20

Изображение Сегодня об этом на брифинге журналистам рассказал заместитель начальника регионального управления МЧС России Виктор Пашков. Он сообщил, что причиной почти всех возгораний в области стала банальная людская халатность.

Из 27 субъектов России от Урала до Дальнего Востока в Приангарье сегодня наихудшая обстановка по техногенным пожарам. Что касается села Юрты, то там пожар возник в одном из жилых домов из-за неправильной эксплуатации электроприбора. "Там обстоятельства сложились таким образом, что в результате порывов ветра от этого пожара произошло распространение на близлежащие жилые постройки. В результате там полностью уничтожено 10 жилых домов и 17 человек пострадали", - сказал Виктор Пашков, заместитель начальника ГУ МЧС по Иркутской области.

А в селе Пойма причиной крупного пожара стало неосторожное обращение с огнем. В результате расследования установили, что огонь сначала угрожал поселку Мирный, но его жители смогли сами отстоять свои дома. Пожар ушел в сторону Поймы. И там не пощадил 60 домов. На недавнем сходе жители села приняли решение о ликвидации населенного пункта. Напомним, особый противопожарный режим в области будет действовать все лето. Его снимут только 1 сентября.

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