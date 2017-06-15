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Автор:
Яна Романова

Депутаты Народного Хурала Бурятии посетили столицу Приангарья

Опубликовано: 15.06.2017 15:56

Иркутск посетила представительная делегация депутатов Народного Хурала Бурятии во главе с председателем бюджетного комитета. Встречу с ними провел спикер Сергей Брилка, парламентарии Андрей Лабыгин, Дмитрий Ершов, Александр Лобанов, Ольга Носенко. Основная задача гостей - перенять опыт бюджетной политики Иркутской области.

Зоригто Цыбикмитов, председатель бюджетного комитета Народного Хурала Бурятии: Те вопросы, которые мы поставили по новому закону, принятому в прошлом году - это статья 16 и 17, нас это заинтересовало. Мы хотим у себя в регионе этим законом воспользоваться и объяснить народу, что есть такие удачные соседние регионы.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области: Прежде всего, мы говорим об открытости парламента. Это Народному Хуралу тоже интересно. Мы говорим о вовлечении максимальной открытости наших дум муниципальных образований, сквозное взаимоотношение с Госдумой РФ, Советом Федерации. Это важно и для нас, и для Народного Хурала. Мы заинтересованы, чтобы бюджеты использовались эффективно.

Еще о новостях Законодательной власти Иркутской области узнаете из программы "Законодатель". Смотрите выпуск на телеканале СТС в 19.45.



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