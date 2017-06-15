Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 15.06.2017 14:25

Модернизация в составе "Байкал-Энергии" продолжается, а иркутские дзюдоисты вновь лучшие. Самые свежие новости из мира спорта в дайджесте.

Иркутская "Байкал-Энергия" потеряла вратаря. Многолетний сменщик основного голкипера Алексей Савельев проложит карьеру в красногорском "Зорком". Об этом рассказал главный тренер подмосковной команды Андрей Рушкин. В "Байкал-Энергии" Савельев провел 11 лет, где стал обладателем Кубка России, серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Ранее команду покинул основной вратарь иркутян Денис Рысев, он перешел в хабаровский "СКА-Нефтяник".

Футболисты "Байкала", которые сейчас выступают в Кубке Сибири, крупно уступили красноярской "Рассвет-Реставрации" в 1/4 финала. Гости ничего не давали сделать иркутянам. В одной из редких атак Антон Убониев пробил точно, и к этому времени "Байкал" уступал - 1:2. Но все-таки в этот день забивали только красноярцы - 1:7. И вряд ли в ответной встрече в Красноярске "Байкал" сможет сделать невозможное.

Дзюдоисты Приангарья завоевали 8 медалей на Всероссийских соревнованиях в Красноярске. В копилке дзюдоистов Приангарья четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В весовой категории 66 килограммов золотую медаль завоевал Махмадбек Махмадбеков. В весе 73 килограмма победил Евгений Прокопчук. Первое место в весовой категории 81 килограмм занял Давид Габаидзе. Среди женщин в весовой категории 57 килограммов медаль высшей пробы выиграла Светлана Миняйло.