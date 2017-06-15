Автор: Маргарита Кислицына

На Байкале завершилась первая смена для детей с ограниченными возможностями здоровья

Опубликовано: 15.06.2017 14:22

Не просто отдых, а реабилитация. В одной из самых живописных бухт Байкала - в оздоровительном лагере Мандархан - завершилась первая смена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками этого сезона стали более 50 воспитанников четырех детских домов-интернатов для умственно отсталых детей из Иркутска, Братска и Саянска.

Вот уже шестой год подряд педагоги и психологи отмечают благоприятное воздействие байкальского отдыха на особенных детей. Это и свежий воздух, и общение со сверстниками, которого так не хватает в повседневной жизни, и обязательно спортивные соревнования. Ежегодно на базе лагеря проходит областная летняя спартакиада. "Это заряд здоровья на целый год. Они ожидают каждый год новую спартакиаду. Это сплачивает команду, ребята ощущают друга, ощущают помощь своих тренеров, своих педагогов. Поэтому единый дух, единая команда и здоровый образ жизни - это те девизы, которые эту спартакиаду помогают нам проводить", - сказала Анна Пшеничникова, начальник управления организации социального обслуживания граждан министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Каждая смена в оздоровительном лагере "Мандархан" специализированная. За лето реабилитацию на Байкале пройдут более 400 детей с ДЦП, задержкой умственного развития, проблемами опорно-двигательного аппарата, а также семьи, которые воспитывают приемных детей.

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