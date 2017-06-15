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Автор:
Яна Романова

Наталья Дикусарова и Сергей Брилка поздравили медиков

Опубликовано: 15.06.2017 14:19

Изображение Медицинские работники на этой неделе отметят свой профессиональный праздник. В его преддверии специалистов пригласили на праздничный вечер в областную филармонию. От депутатского корпуса собравшихся приветствовали вице-спикер областного парламента Наталья Дикусарова и председатель Сергей Брилка.

Он поблагодарил медиков за ежедневный труд и охрану здоровья жителей области. "Когда наблюдаешь за вашей работой, я всегда поражен мужеству, терпению, преданности профессии, тому, как вы действительно заботитесь о здоровье жителей Иркутской области. Вы настоящие патриоты своего дела", - подчеркнул Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Сергей Брилка и Наталья Дикусарова вручили медикам-профессионалам почетные грамоты Законодательного собрания Иркутской области. Награду получил главный врач городской клинической больница №1 Леонид Павлюк, медсестра областной детской клинической больницы Ольга Какаулина. Еще 9 человек отметили благодарностями регионального парламента.

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