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Автор:
Альфия Еремеева

В Иркутске проходит масштабный ремонт тротуаров

Опубликовано: 15.06.2017 14:17

Изображение Берегите ноги! В Иркутске проходит масштабный ремонт тротуаров. Покрытие сняли на основных улицах города: Тимирязева, Лермонтова, Советской и проспекте Жукова. Работы много: нужно привести в порядок 27 тысяч квадратных метров. Сколько времени потребуется на воплощение планов, расскажем далее.

Прощай, старый асфальт! Вот так безжалостно расправляются в Иркутске с непригодным покрытием. Заменить тротуары планируют на 14 объектах. Причем, убирают не только асфальт, но и плитку, которая пришла в негодность. На некоторых улицах она мешает колясочникам съехать с тротуара. После ремонта на всех объектах будут удобные спуски. "Меняется не только дорога и покрытие. Меняется дорожный бордюр, ставится гранитный. Он лучше, чем бетонный. Сразу меняются и ремонтируются тротуары, ставятся новые дорожные знаки, то есть комплексно. Сразу дорога преображается", - говорит Андрей Пономарев, начальник цеха общестроительных работ МУП "Иркутскавтодор".

Хоть и стараются работать ночью, неудобство для горожан все равно есть. Пешеходам приходится осторожно пробираться по самому краю. Взамен снятого асфальта постелют временное покрытие. А уже потом здесь появится качественный тротуар. Полностью ремонт закончат не раньше осени. Работы много. Например, улицу Тимирязева благоустроят вплоть до пересечения с улицей Седова. Горожан просят с пониманием отнестись к неудобствам.

А вот жители другой части Иркутска о благоустройстве пока только мечтают. Участок улицы Трилиссера от Аэрофлотской до Красноярской не приводили в порядок много лет. Особенно тяжело здесь ходить мамам с колясками. И исключить неровный участок из маршрута невозможно. Ведь эта дорога ведет к детской поликлинике. "Думала, что буду ходить по другой стороне улицы. Та же самая история. На протяжении 20 лет точно эту дорогу никто не ремонтировал, потому что я сама еще ребенком посещала эту поликлинику. Едешь с ребенком, ребенок трясется", - сетует Ринада Григорьева, житель г.Иркутска.

Этот участок вполне может попасть в план ремонта на этот год. В администрации Иркутска до сих пор принимают заявки от жителей. Сообщить о проблеме можно в комитет городского обустройства. Полученную информацию обязательно внесут в список необходимых работ.

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