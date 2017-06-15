Автор: Анастасия Байдракова

Капитальный ремонт стал ближе

Опубликовано: 15.06.2017 14:12

В Иркутской области упростили правила, по которым переносят срок реконструкции многоквартирных домов. Раньше нужно было добиться, чтобы не меньше 90% жильцов сдали взносы. Сейчас этот критерий исключили.

Кроме того, инициаторами переноса теперь могут быть не только собственники жилья, но и обслуживающие организации. В любом случае они должны предоставить заключение экспертов о необходимости капремонта. Одними из первых удобство нововведения ощутят жители микрорайона Зеленый в Иркутске. В девятиэтажных зданиях заканчивается срок эксплуатации лифтов и серьезно протекают крыши. 11 домов благодаря поправкам попали в программу капремонта уже на 2017-19 годы.

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