Автор: Внеш. корр.

Полы осели, печи рушатся в одном из домов Иркутска

Опубликовано: 15.06.2017 14:10

Кошмар на улице Брусничной. В квартирах старого двухэтажного дома в Иркутске рушатся печи, а теперь еще и дрова хранить негде. Когда же закончится коммунальный триллер? Разбиралась съемочная группа программы "Новости".

Посреди частного сектора в поселке Жилкино возвышается двухэтажный дом. Несмотря на его мрачный вид, здесь до сих пор живут люди. Условия их жизни соответствуют облику здания. После нескольких потопов в квартирах стали рушиться печи. Осели полы. Нескольким семьям удалось перебраться к родственникам. А те, что остались, продолжают ждать ответа на вопрос: когда же их переселят?

Татьяна Голопапа рассказывает: пока старается поддерживать уют в своем жилище. Но простого косметического ремонта уже недостаточно. Повода для беспокойства добавил и новый сосед. Он решил, что жителям уже терять нечего и снес придомовые кладовки, предназначенные для дров. "Я должна протопить дома. У меня нет возможности, так как сложить некуда дрова. Что я должна сделать?" – возмущается Татьяна Голопапа, житель дома №38 на ул.Брусничная.

А нужно просто немного подождать. Проблему под свой контроль уже взяла администрация Ленинского округа. "На сегодняшний день в отношении собственника земельного участка на улице Курочкина, граничащего с Брусничной, 38, проходит земельный контроль, который организовал комитет по управлению муниципальным имуществом. Договоренность с собственниками по Брусничной, 38 тоже имеется. На этой неделе мы выезжаем, определяем место под хранение дров и хозяйственной утвари. Вопрос у нас под контролем именно в администрации округа. И, надеюсь, мы его решим", - сказала Татьяна Жичина, заместитель мэра, глава Ленинского округа г.Иркутска.

Но переезд жильцам предстоит ждать еще не один год. Федеральная программа переселения из ветхого и аварийного жилья заканчивается в сентябре этого года. Как пояснили в администрации, сейчас переселяют тех, чьи дома признали аварийными в 2012-м. Когда в новые квартиры въедут остальные, пока неизвестно.