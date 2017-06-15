В Зиме выпал град

По данным ЦБР (2017.06.15)
Выпуск новостей за 14.06.2017 (68.07)
В Зиме наступила зима. Вчера в городе июньскую жару внезапно сменил ледяной град. Очевидцы поспешили поделиться наблюдениями в социальных сетях. На кадрах видно, что град был довольно крупных размеров.
По прогнозам синоптиков, подобная погода ожидает жителей Приангарья уже завтра. В какой именно регион придет град, неизвестно. Днем по Иркутской области также пройдут ливни. При этом средняя температура воздуха составит +23, +28 градусов.