Автор: Внеш. корр.

В Зиме выпал град

Опубликовано: 15.06.2017 14:04

В Зиме наступила зима. Вчера в городе июньскую жару внезапно сменил ледяной град. Очевидцы поспешили поделиться наблюдениями в социальных сетях. На кадрах видно, что град был довольно крупных размеров.

По прогнозам синоптиков, подобная погода ожидает жителей Приангарья уже завтра. В какой именно регион придет град, неизвестно. Днем по Иркутской области также пройдут ливни. При этом средняя температура воздуха составит +23, +28 градусов.

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