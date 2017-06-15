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Автор:
Анастасия Байдракова

Собаки напали на женщин в Братске

Опубликовано: 15.06.2017 14:02

Изображение Собаки напали на сотрудников братской городской больницы №3. Инцидент произошел прямо на территории медучреждения. Сотрудницы шли на работу. Как сообщает Братская студия телевидения, на крики женщин выбежали коллеги. Пострадавших госпитализировали, сейчас они проходят лечение. Что касается агрессивных животных, они не бездомные. Хозяйка собак во время нападения была рядом, но никак не вмешивалась.

Марина Ткач, пострадавшая: Там три здоровые собаки, я понимаю, что сейчас на меня накинутся, давай защищаться руками-ногами, потом они меня свалили, давай грызть. Разрывы вот, разрывы на ногах, здесь вот укусы, здесь вот рваные раны, здесь тоже зашитые.

Тамара Хрущёва, пострадавшая: Самое обидное то, что хозяйка шла с ними рядом. Когда они меня рвали, хозяйка шла, вот так на меня смотрела, не обращала на это внимание, что они меня дерут, никак их не окликала, ничего не делала.

Медики вызвали полицию и службу отлова. Однако собак в подворье не обнаружили. Кроме того, по закону животные - частное имущество. Так что просто забрать у хозяев их не получится. Пострадавшие должны обратиться в суд. Решение проблемы займет не одну неделю. Тем временем сотрудники и пациенты больницы чувствуют постоянную угрозу.

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