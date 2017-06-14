Автор: Николай Бессонов

Подведены итоги конкурса на лучший проект по обустройству мыса Бурхан

Опубликовано: 13.06.2017 18:05

Будущее мыса Бурхан глазами архитекторов. В Иркутске подвели итоги конкурса на лучший проект по обустройству знаменитой достопримечательности на острове Ольхон. Участникам предложили разработать план не столько по обустройству, сколько по сохранению одного из самых посещаемых мест Приангарья.

Посмотреть на скалу Шаманку и полежать на живописных пляжах Ольхона с каждым годом приезжает все больше желающих. Отечественные и зарубежные архитекторы предложили обустроить на месте обзорные площадки, модернизировать причал, сделать прогулочные террасы и деревянные настилы. Но не все идеи нашли поддержку экспертов. "Главная идея, которая заложена практически во всех проектных решениях, - это сохранение мыса Бурхан, сохранение острова Ольхон, экологически тонкий человеческий подход. Проекты, где предлагались большие строительные работы, мы, безусловно, отвергали. На мой взгляд и на взгляд экспертного совета, на острове Ольхон нужно минимизировать строительство, а может, даже абсолютно от него отказаться", - сообщил Сергей Демков, член правления иркутской организации Союза архитекторов России.

Всего на суд жюри поступило свыше 40 проектов. Но реализовывать на практике будут не какой-то один, а из нескольких почерпнут самые оригинальные и реалистичные идеи. Цель мероприятия - продумать варианты, как можно уменьшить влияние человека, но при этом не ограничивать туристический поток, который, к слову, за последние два года увеличился вдвое.

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