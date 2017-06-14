виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+17
Ср
день
+23/+25
Ср
вечер
+19/+21
Чт
ночь
+13/+15

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.9096
Евро/Рубль:
  63.7729

По данным ЦБР (2017.06.14)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 13.06.2017 (60.7)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Николай Бессонов

Подведены итоги конкурса на лучший проект по обустройству мыса Бурхан

Опубликовано: 13.06.2017 18:05

Изображение Будущее мыса Бурхан глазами архитекторов. В Иркутске подвели итоги конкурса на лучший проект по обустройству знаменитой достопримечательности на острове Ольхон. Участникам предложили разработать план не столько по обустройству, сколько по сохранению одного из самых посещаемых мест Приангарья.

Посмотреть на скалу Шаманку и полежать на живописных пляжах Ольхона с каждым годом приезжает все больше желающих. Отечественные и зарубежные архитекторы предложили обустроить на месте обзорные площадки, модернизировать причал, сделать прогулочные террасы и деревянные настилы. Но не все идеи нашли поддержку экспертов. "Главная идея, которая заложена практически во всех проектных решениях, - это сохранение мыса Бурхан, сохранение острова Ольхон, экологически тонкий человеческий подход. Проекты, где предлагались большие строительные работы, мы, безусловно, отвергали. На мой взгляд и на взгляд экспертного совета, на острове Ольхон нужно минимизировать строительство, а может, даже абсолютно от него отказаться", - сообщил Сергей Демков, член правления иркутской организации Союза архитекторов России.

Всего на суд жюри поступило свыше 40 проектов. Но реализовывать на практике будут не какой-то один, а из нескольких почерпнут самые оригинальные и реалистичные идеи. Цель мероприятия - продумать варианты, как можно уменьшить влияние человека, но при этом не ограничивать туристический поток, который, к слову, за последние два года увеличился вдвое.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6254630088806 Sec.