Автор: Альфия Еремеева

Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля

Опубликовано: 13.06.2017 17:22

Их проиндексируют максимум на 4%. Это не выше, чем уровень прогнозируемой инфляции, объяснил в интервью газете "Известия" замминистра экономического развития России Николай Подгузов.

Изменения коснутся не только населения. Промышленные и сетевые компании тоже будут платить больше. Повышение затронет тарифы на газ, тепло- и водоснабжение, а также на железнодорожные перевозки. Такое решение об индексации приняла федеральная антимонопольная служба. Они основывались на прогнозе социально-экономического развития России до 2019 года.

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