Автор: Внеш. корр.

Наркосбытчика задержали с поличным в Иркутске

Опубликовано: 13.06.2017 17:21

29-летний мужчина прятал свертки с синтетическими наркотиками возле гаражного кооператива в микрорайоне Университетский.

В его гараже обнаружили еще около 50 граммов "синтетики" и полкилограмма порошкообразного вещества. Полицейские также нашли тайник, в котором мужчина спрятал около 2 килограммов запрещенного порошка. Все изъятое отправили на исследование. По сведениям оперативников, мужчина занимался сбытом наркотиков около двух месяцев, но сам их не употреблял. Запрещенные вещества распространял на территории Иркутска. Следователи возбудили уголовное дело. Наркосбытчик заключен под стражу.

Изображения новости