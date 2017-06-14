Автор: Виктория Малая

Бурятский театр оперы и балета с гастролями в Иркутске

Опубликовано: 13.06.2017 17:17

Свой очередной приезд они посвятили юбилею Иркутской области. В столицу Приангарья на гастроли приехал Бурятский государственный театр оперы и балета. Артисты из соседней республики выступают для наших зрителей уже восьмой год подряд. Какие постановки творческий коллектив привез на этот раз, расскажем далее.

От внимательного взгляда маэстро не ускользнет ни одна мелочь. Это финальная репетиция перед выступлением. До выхода к зрителям остается всего несколько часов. Волнение есть, хотя сцена Иркутского музыкального для бурятского театра уже родная. Начиная с 2009 года, артисты ежегодно приезжают сюда на летние гастроли. В этот раз праздник оперы и балета начнется большим гала-концертом, на котором станцует сам художественный руководитель Морихиро Ивата. "Это сборные, самые яркие моменты представлений из номеров. Классический балет, современный. Народные, массовые, сольные. Смешное, романтичное. Все в одном концерте. Мы на гастроли очень сильно подготовились. Ребята очень ждали этих гастролей, чтобы они успешно прошли", - говорит Морихиро Ивата, художественный руководитель балета Бурятского государственного театра оперы и балета.

Иркутские зрители увидят новые постановки и спектакли, которые каждый год собирают полные залы. Полюбившиеся публике балеты "Лебединое озеро" и "Красавица Ангара" теперь в обновленной редакции. Новые костюмы, интересные элементы в хореографии. И, конечно, шикарные декорации. Для того чтобы их вместить, театр специально выделил три фуры.

Самая свежая постановка артистов из Бурятии - балет "Коппелия". В его создании, в том числе, принимал участие приглашенный хореограф. "Меня вообще иркутская публика потрясла. Потому что наш улан-удинский зритель более скупой, северный какой-то. А здесь шли люди, они, конечно, не настолько хорошо знают наших артистов, как знаем их мы. Я брала интервью, просто подходила к людям в фойе, спрашивала впечатления о спектакле, и меня трогало до глубины души то, что они называли имена наших великих певцов, наших великих артистов", - рассказала Татьяна Дугарова, заместитель председателя комитета культуры и искусств Республики Бурятия.

Всего в программе 19 спектаклей. Гастроли Бурятского государственного театра оперы и балета начнутся в Иркутске уже сегодня и будут идти до конца первого летнего месяца.