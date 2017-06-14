Автор: Маргарита Кислицына

Сергей Левченко поздравил детских врачей с профессиональным праздником

Опубликовано: 13.06.2017 17:05

На страже здоровья самых маленьких. Коллектив Иркутской областной детской клинической больницы принимает первые поздравления в преддверии профессионального праздника. День медика отмечают ежегодно в третье воскресение июня. Как помогают юным пациентам иркутские врачи? И какая награда самая ценная для человека в белом халате?

Более десяти тысяч маленьких пациентов ежегодно. Сюда, в детскую клиническую больницу, попадают дети со всего региона, а также Бурятии и Забайкальского края. Этот детский диализный центр, первый в области. Его открыли на базе отделения нефрологии в 2010-м. Для детей с почечной недостаточностью это стало настоящим спасением. Медицинские технологии продлевают жизнь больного ребенка на десятки лет. Заведующий центром Вадим Альбот делится удобством нового оборудования. "Ему живот всю ночь аппарат моет. Наутро он встает, ему аппарат отключают. И целый день свободен. То есть тоже такая процедура, которая для детей более щадящая по сравнению с гемодиализом. Потому что гемодиализ - это все-таки больше для взрослых", - говорит Вадим Альбот, заведующий областным диализовым центром.

А это офтальмология. В прошлом году отделение расширили до 30 коек. В профессиональном багаже докторов более 17 тысяч операций. С каждым годом доктора берутся за все более сложные и высокотехнологичные хирургические вмешательства, которые позволяют эффективно проводить лечение глазных болезней в детском возрасте. "Снижение остроты зрения воспалительными заболеваниями, различными видами опухолей, прогрессирующей близорукостью, косоглазием - весь перечень, который необходим, мы владеем в полном объеме", - сказал Павел Синев, заведующий отделением офтальмологии Иркутской областной детской клинической больницы.

Озорной взгляд и детские улыбки, пожалуй, главный результат работы докторов. На этой неделе медики отмечают свой профессиональный праздник. Поздравления коллектив детской больницы принимает лично от главы региона. "Вы на себя берете этот очень ответственный груз, большую ответственность. И вкладываете в это вашу душу. Я вот сейчас прошел по отделениям. Увидел, какое хорошее настроение у детей и у родителей. Это очень не просто сделать, потому что к вам приходят с болью, с проблемами", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Благодаря профессионализму, чуткому отношению, желанию помочь каждому ребенку пациенты обретают веру в свои силы и здоровье, сказал губернатор.