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Автор:
Внеш. корр.

В Ангарске 6-летняя девочка выпала из окна второго этажа

Опубликовано: 13.06.2017 14:09

Изображение Инцидент произошел 11 июня около девяти вечера. Ребенка госпитализировали с травмами. Известно, что в момент трагедии мать девочки находилась дома в нетрезвом состоянии. В ближайшее время семью поставят на учет. Виновных привлекут к административной ответственности.

С начала этого года из окон многоэтажных домов выпали уже 18 детей. 2 случая оказались смертельными. Сотрудники полиции призывают родителей обеспечивать безопасность детей и не оставлять их одних у открытых окон.

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