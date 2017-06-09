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Автор:
Альфия Еремеева

ЕГЭ: строгие правила делают экзамен прозрачнее, а результаты максимально объективными

Опубликовано: 09.06.2017 17:30

Изображение Самый массовый экзамен сдали сегодня школьники Приангарья. ЕГЭ по русскому языку написали более 12,5 тысяч человек. Уже вечером стало известно: шестерым пришлось покинуть аудиторию. Они пытались списать. За что и поплатились. Вспомнить все выученное за десять лет - задача непростая. Но не менее важно и организовать весь процесс правильно. Кто следит за тем, чтобы выпускники не пользовались шпаргалками? И куда поступают работы после экзамена?

ЕГЭ начинается с досмотра. Сейчас выпускники гораздо спокойнее относятся к процедуре. А три года назад, когда только установили металлоискатели, многих нововведение пугало. Хотя досматривает учеников не сотрудник полиции, а учитель, только из другой школы. "Нельзя проходить только с телефоном. Это прописано порядком. В принципе, смотрим, если реагирует - забывают дети ключи от квартиры выложить, мелочь, они все вытаскивают и проходят. Больше проблем в принципе нет", - говорит Юлия Кобелева, член государственной экзаменационной комиссии.

Но кое-что проносить на экзамен можно. Никто не запрещает взять с собой небольшой перекус и воду. Это помогает справиться с волнением, говорят дети. Хоть и готовились в полную силу, но все равно переживают. Хотя есть в аудитории и профессионалы. "Лично для меня это привычно. Потому что я часто пишу олимпиады, конкурсы всякие. Поэтому пребывать в этой школе, отдельно от учителей - для меня это не проблема", - делится Анна Волкова, ученица лицея №3.

Ровно в десять часов начинается сам экзамен. С этого времени и до конца испытания в класс нельзя входить посторонним. А чтобы запрет никто не нарушил, за процессом следят в ситуационном центре. Системой онлайн-наблюдения оборудовано 90% всех аудиторий в Иркутской области. Если специалист заметит, что подросток пытается списать, тут же отметит этот факт в системе. Информацию перепроверят уже в федеральном центре. Там тоже есть доступ к записям. Многим такие меры могут показаться жесткими. Но в профильном министерстве уверены: строгие правила лишь делают экзамен прозрачнее, а результаты максимально объективными. "Общаясь с выпускниками, убеждаюсь во мнении, что на самом деле, переступая порог пункта проведения экзамена, ты забываешь о том, что был металлоискатель, что ведется видеонаблюдение. Потому что ребенок сосредоточен непосредственно на задании", - считает Максим Парфенов, заместитель министра образования Иркутской области.

Кстати, под строгий контроль попадают не только школьники. Региональный центр обработки информации, куда поступают все работы, с первого и до последнего экзамена фактически становится режимным объектом. Вход строго по пропускам особого образца. А проверять письменную часть учителя высшей категории будут также под видеонаблюдением. "Для них есть специальный ряд правил. Точно так же, как участники ЕГЭ, они не имеют права проносить с собой какие-либо материалы, сотовые телефоны, они не имеют права разговаривать между собой, выходить без причины из помещений. То есть могут общаться только с председателем предметной комиссии", - сообщила Наталья Костенко, руководитель регионального центра обработки информации Иркутской области.

Каждую работу проверяют как минимум двое экспертов. Если их оценка разнится, к делу подключается третий. Тех, чей результат приближается к сотне баллов, оценивают особенно тщательно. А проверка письменной части экзамена по русскому языку начнется уже завтра. Сегодня всю информацию с бланков внесут в электронную базу - нужно успеть до полуночи. Тестовые задания проверят в Москве. Школьники узнают результаты примерно через две недели.

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