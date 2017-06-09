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Автор:
Татьяна Алексеева

Специализированные пункты по забою животных построят в Иркутской области

Опубликовано: 09.06.2017 17:21

Изображение Семь уже действуют, но необходимо создать еще несколько новых, которые будут соответствовать современным требованиям. Это будет сделано в рамках государственной программы продовольственной безопасности.

Серьезную проверку прошел наш регион: африканская чума свиней заставила все ветеринарные службы мобилизоваться и работать с полной отдачей. Теперь следующая задача: в соответствии с регламентом безопасного производства продовольствия необходимо построить еще несколько убойных пунктов в дополнение к тем семи, что уже работают. На 2017 год запланировано строительство четырех. Строить будут при поддержке областного бюджета. "Предоставление субсидий в рамках экономически значимых проектов, предоставление грантов в форме субсидий, в рамках развития материально-технической базы сельскохозяйственных и потребительских кооперативов и грантов на развитие семейных ферм", - говорит Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Аларский, Заларинский, Эхирит-Булагатский, Черемховский - эти районы называют наиболее перспективными в плане продовольственного животноводства. Впрочем, и сейчас там выращивают многотысячное поголовье. И непременно под надзором ветеринарной службы. "В этих районах будет вестись создание новых убойных пунктов и реконструкция действующих убойных пунктов в рамках действия государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года", - сказал Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

Кстати, сегодня руководители районных станций по борьбе с болезнями животных получили ключи от автомобилей. Иркутская область территориями богата. Машина для ветврача - первая необходимость. "У нас некоторые деревни и поселки находятся в отдаленности. Часто требуется ветеринарная помощь. И мы будем туда приезжать и оказывать ветеринарную помощь", - отметил Сергей Кустов, начальник областной станции по борьбе с болезнями животных Боханского района.

Спецтранспорт ветеринарной службы области не пополняли с 2005 года. Первые ласточки, а точнее, "Соболя" уже разъехались по районам.

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