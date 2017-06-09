Автор: Екатерина Лыкова

Выставка "Картины-призраки" начала работу в Иркутске

Опубликовано: 09.06.2017 17:17

Курительная трубка из слоновой кости XVIII века, икона времен XVI столетия. Увидеть экспонаты музеев Санкт-Петербурга под необычным углом предлагают на выставке "Картины-призраки".

Старинные предметы, люди и животные запечатлены в голограммах. При такой технике изображение получается объемным и позволяет максимально точно рассмотреть предмет. Поэтому зачастую авторы работ берутся за шедевры из фондов музеев, чтобы как можно больше людей смогли прикоснуться к искусству. Пока такую технику применяют только в Санкт-Петербурге, это очень трудоемкий и сложный процесс. Но авторы научились делать даже картины-оборотни и голограммы с животными. "Особо сложные те картины, на которых изображены животные, потому что каждая картина делается от нескольких часов до нескольких дней. Заставить позировать животное - это очень сложно. Приходится подходить, самой отодвигать, поворачивать, отодвигать, потому что все подходят, потрогают. Даже у нас есть картина "Творец" - там руки, все подходят и вот возле нее руками водят, говорят, что-то чувствуют", - рассказывает Рушания Габбасова, куратор выставки.

А в соседнем зале предлагают совершить путешествие в вечность. Точные копии мумий Каирского музея переносят в древний Египет. В том числе, представлены Тутанхамон и его знаменитый саркофаг. Но, оказывается, мумифицировали людей не только в Египте, но и в Европе. В Италии в Палермо есть монастырь, в котором десятки экспонатов. Их копии также представлены на выставке. В третьем зале экспозиции представлены экспонаты из кунсткамеры. Самым древним под 300 лет. Различные патологии человека, поврежденные вредными привычками органы, аномалии у животных. Такая выставка еще раз напомнит о том, как важно вести здоровый образ жизни и сохранять здоровую экологическую атмосферу. Три выставки из Санкт-Петербурга продлятся все лето.

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