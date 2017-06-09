Автор: Яна Романова

Утверждена повестка на ближайшую сессию Заксобрания

Опубликовано: 09.06.2017 17:07

23 вопроса рассмотрят на сессии Законодательного собрания, которая пройдет 14 июня. А сегодня парламентарии утвердили повестку.

Планируют рассмотреть вопросы о награждении почетным знаком Юрия Ножикова "Признание" заслуженного деятеля науки России Михаила Винокурова и почетного гражданина Иркутской области Людмилы Берлиной. Также в окончательном чтении рассмотрят проект закона, по которому предлагается проводить оценку эффективности предоставления налоговых льгот для малого бизнеса. Также в повестке вопросы бюджетной политики и социальной сферы.

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