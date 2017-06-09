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Автор:
Николай Бессонов

Жители одного из домов обходятся без горячей воды, без канализации и четверть века без ремонта

Опубликовано: 09.06.2017 17:05

Изображение Если исторический памятник – значит, никому не нужен? Жители одного из домов Иркутска в последний раз чувствовали запах краски в подъезде еще в советское время. А как выглядит уборщица и вовсе не помнят. Но за коммуналку платят исправно.

Этот дом в Жилкино привлекает взоры своей статью. Построили его еще в царское время, по некоторым данным, в 1830 году. То есть скоро здание отметит 200-летний юбилей. Только внутри совсем другая картина. Своды исторического сооружения покрывает плотная паутина, стены испещрены трещинами, кирпич крошится. Освещения в коридорах нет. Всего в здании 40 квартир. Немалая часть - муниципальные. Приватизировать такую недвижимость люди не хотят. Зато хотят лучших условий, поэтому любыми способами пытаются добиться ремонта, хотя бы косметического. "В 2011 году вот соседка у нас судилась, но она писала сразу на сайт президента. То есть они обязывали администрацию местную, и они уже там разбирались, присылали сюда тоже свою комиссию, брали пробы со стен. На стенах была кишечная палочка, пары аммиака, и предписание было вынесено таким образом, что полное выселение жильцов. Ремонт вот этой так называемой канализации, санация первого этажа и подвальных помещений. Вроде бы что-то типа капремонта, я так поняла. Но ничего этого не провелось, отремонтировали только ее квартиру, то есть одну. И все", - говорит Жанна Растохина, житель дома №83 на ул.Полярная.

Когда-то здание было "странноприимным домом" при Вознесенском соборе. То есть служило гостиницей для паломников. Поэтому все помещения сделаны по принципу келий. Современные их обитатели, как монахи, уже привыкли к лишениям. На нескольких квадратных метрах живут без горячей воды, без канализации и уже четверть века без ремонта. "Потолок скрипит, трещит, и уже боишься, не спишь. Думаешь, завалит. Ладно меня завалит - девчонки маленькие совсем. Пришлось мне опять с этой пенсии нанимать людей. Видите, они даже потом как-то подталкивали, был сильно провисший потолок", - рассказывает Людмила Климова, житель дома №83 на ул.Полярная.

Людмила Климова живет в доме-памятнике уже 55 лет. Отдает за свою келью около тысячи рублей в месяц. Взамен получает только обвалившуюся штукатурку и тараканов. В программе капремонта здание стоит не раньше 2028 года. В том, что дом к тому времени не разрушится, люди очень сомневаются. Поэтому единственный выход, по мнению властей, признать здание аварийным. Но эту услугу нужно оплатить самим жильцам. "Они приходят в межведомственную комиссию, межведомственная комиссия по 47-му постановлению правительства признает данный дом аварийным и включает его в реестр аварийного жилья. Как только у нас начинает действовать программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, этот дом включается в данную программу под расселение", - пояснила Татьяна Житина, заместитель мэра, глава Ленинского округа г.Иркутска.

Правда, когда будет это расселение, конкретно не может сказать никто. А до тех пор можно сделать текущий ремонт. Но и его жильцы обязаны делать за свой счет. А пока в качестве утешительного бонуса людям пообещали установить в этом году новую детскую площадку.

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