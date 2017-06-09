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Автор:
Анастасия Байдракова

"Парусное лето" стартует на Ангаре в эти выходные

Опубликовано: 09.06.2017 14:29

Изображение Три дня в акватории Иркутского водохранилища будут соревноваться яхты разных классов. Регата посвящена всероссийскому спортивному празднику "Паруса России". В ней будут участвовать12 иркутских команд.

10 и 11 июня пройдет по две гонки в 10.00 и 15.00. А в заключительный день соревнований, 12 июня, яхты выйдут на старт только утром. Результаты подведут по каждому классу, маршрут составит 12 километров. "Парусное лето" - традиционная регата, которая открывает сезон. Кроме того, любителей парусного спорта ждут гонки по четвергам, первенство среди юниоров, чемпионат области и регата крейсерских яхт "Байкал-рэйс".

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