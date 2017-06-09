Автор: Ирина Белогривая

Областное первенство по бочче среди инвалидов проходит в Шелехове

Опубликовано: 09.06.2017 14:27

Эта игра зародилась еще в Римской империи, в России пока малоизвестна. Но она официально включена в программу мировой паралимпиады. В Иркутской области в нее начали играть всего два года назад. Тогда же провели и первые соревнования.

Для игры нужно поле со специальной разметкой и мячи. Один белый. Его называют джек-боллом и бросают первым. А после в игру вступают синие и красные мячи. Задача - бросить их как можно ближе к джек-боллу. Чей мяч окажется на меньшем расстоянии от главного, тот и победил. Бочче считают идеальным видом спорта для колясочников и людей с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. "Для людей это единственная возможность пообщаться с другими людьми. Многие не выходят из квартир, из домов. Люди этого мероприятия ждут целый год. И мы, безусловно, понимаем, что одним мероприятием не обойтись. Их нужно больше, развивать нужно этот вид спорта - бочче. И нужно, чтобы область была представлена и на федеральном уровне", - сказал Сергей Макеев, председатель ассоциации некоммерческих организаций инвалидов "Прибайкалье".

На соревнования приехали инвалиды из Саянска, Ангарска, Шелехова, Иркутска, Усолья-Сибирского, Усть-Ордынского округа. Всего около 40 участников. После областного первенства победители планируют выступить на всероссийском. Но, говорят организаторы, все будет зависеть от финансов. Отправить спортсменов на такие крупные соревнования - дело дорогое. Поэтому инвалиды будут рады любой спонсорской помощи.

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