Автор: Алексей Келэвро

Бухгалтер психиатрической больницы присваивала деньги пациентов

Опубликовано: 09.06.2017 14:26

Брала работу на дом. Точнее, деньги. В Иркутске задержали бухгалтера психиатрической больницы, которая присваивала деньги пациентов. Имея доступ к общей финансовой базе, с помощью банковских махинаций женщина переводила со счетов больных их начисления на другой счет. Причем жертвами мошенницы становились те, кто не мог заявить о пропаже.

"Со счетов умерших пациентов, которые числились в больнице, на которых находились их пенсии, и родственники не заявляли права на наследство, она переводила денежные средства на подставные счета. На счет своего родственника, свой счет и подставных лиц", - рассказал Юрий Анисов, следователь 2 отдела по особо важным делам СУ СКР по Иркутской области.

Раскрыть преступную схему удалось, как говорится, по счастливой случайности. Подозреваемая допустила ошибку в банковских реквизитах, и перевод вернулся в медучреждение. Ее коллеги сообщили об этом в правоохранительные органы. Сотрудники ФСБ задержали женщину и провели обыск. Сейчас бывший помощник главного бухгалтера помещена под домашний арест. Предстоит установить такие же случаи махинаций. Женщина работала на своем посту более трех лет.