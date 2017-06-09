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Автор:
Николай Бессонов

11 эвакуаторщиков оштрафовали в Иркутске

Опубликовано: 09.06.2017 14:24

Изображение Тот случай, когда эвакуатор неправ. За последний месяц 11 водителей спецмашин оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. В основном за разворот на выезде с Глазковского моста. Там автолюбители обычно сокращают путь, чтобы не делать большой круг через улицы Джамбула и Маяковского.

Помимо этого, эвакуаторщики провинились в неправильном перестроении, остановке в неположенном месте и непристегнутых ремнях безопасности. Теперь виновники заплатят от 500 до полутора тысяч рублей штрафа. Кстати, некоторые сообщения о нарушениях правил поступили в автоинспекцию через специальный сервис, куда свидетели отправляют свои фото- и видеоматериалы с автомобильных регистраторов.

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