Автор: Анастасия Байдракова

18 муниципалитетов еще не начали подготовку к отопительному сезону

Опубликовано: 09.06.2017 14:21

Деньги выделены, но это не помогает. 18 муниципалитетов Приангарья до сих пор не начали подготовку к зимнему отопительному сезону. Оборудование не ремонтируют. Более того, не назначили даже дату конкурса для подрядчиков на выполнение работ. Тем временем деньги министерство жилищной политики, энергетики и транспорта выделило еще в конце марта.

Ситуацию обсудили в правительстве Приангарья на видеоселекторном совещании с районами. Отдельно остановились на проблеме Вихоревки в Братском районе. Из-за ошибок в эксплуатации оборудования за зимний сезон там было более 150 сбоев в работе, семь раз котлы останавливались полностью. Город замерзал. Ситуацию удалось стабилизировать лишь после вмешательства областных властей. Но четкого плана по подготовке к новой зиме у муниципалитета нет. "Вы хотите повторить еще один подвиг? Чтобы все собрались, да, зимой и опять накинулись на решение задачи у вас, что ли? Да, мы приехали, 90 человек, в конечном итоге сформировали коллектив, который у вас днями и ночами работал с тем, чтобы Вихоревку не заморозить. Неужели ничему не учимся?" – заявил Руслан Болотов, заместитель председателя правительства Иркутской области.

Завоз топлива в северные районы области уже идет. Из-за относительного маловодья период навигации сокращается, так что работать нужно быстро. Сейчас для Бодайбинского и Киренского районов отгружено 45 тонн угля.

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