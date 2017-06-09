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Автор:
Виктория Малая

Швейная фабрика горела в областном центре

Опубликовано: 09.06.2017 14:19

Изображение В Иркутске опять пожар. Теперь на швейной фабрике. Двухэтажное здание загорелось сегодня на улице Щорса. На момент возгорания внутри находились сотрудники организации. Большинство из них покинули помещение самостоятельно, двоих же со второго этажа эвакуировали при помощи специальной лестницы.

Здание старое, и это осложняло тушение пожара. Среди очевидцев нашлись и добровольцы, которые пытались погасить пламя до приезда специальных служб. "Сложность заключалась в том, что здание третьей степени огнестойкости. Перекрытия и перегородки все пустотные. На пожаре работали четыре ствола БЭ, три звена ГЗЭДС для проверки помещения и тушения пожара. В результате пожара повреждено подсобное помещение в 40 квадратных метров и швейный цех закоптился на площади 30 квадратных метров", - сообщил Иван Муратов, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения г.Иркутска.

Часть имущества удалось спасти. Ткани люди выносили с собой во время эвакуации. Жители соседних зданий говорят: здание уже горело несколько лет назад. Тогда все удалось восстановить. Сейчас пожар локализован, причину возгорания выясняют.

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