Автор: Татьяна Алексеева

Лес горит в Чунском и Катангском районах

Опубликовано: 09.06.2017 14:16

Именно грозы стали причиной трех пожаров, которые зарегистрированы в четверг на землях лесного фонда в Иркутской области.

Одно возгорание в Тайшетском районе удалось локализовать и позже ликвидировать на площади 12 гектаров. В Чунском районе действуют два очага общей площадью почти 4 гектара. В Катангском районе продолжают бороться с пожаром, который охватил 500 гектаров леса. Для обнаружения и тушения очагов задействовали 26 человек и 11 единиц наземной техники. Авиационную разведку в Чунском районе вел самолет Ан-2.

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