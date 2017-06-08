Автор: Алексей Келэвро

Поджигателей бывшего ИВАТУ нашли

Опубликовано: 08.06.2017 18:53

Информация, о которой мы ранее сообщали, подтвердилась. На месте незадолго до возникновения пожара очевидцы видели двух убегающих девушек. Вскоре полицейским удалось установить их личности.

По предварительной информации, две школьницы во время прогулки решили поиграть с огнем в пустующих помещениях бывшего учебного корпуса авиационного училища. "Прямое отношение имеют две девочки-подростки, их возраст 15 лет. Проживают они там же, в Октябрьском районе совместно с их законными представителями – родителями. Они были приглашены в отдел полиции, где дали признательные показания", - сообщил Герман Струглин, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас с подростками работают инспекторы ПДН. Предстоит установить истинные мотивы их поступка. Родителей ждет административное наказание. Однако не исключено, что подобная подростковая шалость станет причиной для уголовного процесса. Напомним, пожар в казармах бывшего училища произошел 6 июня. Огонь быстро распространился на площади более полутора тысяч квадратных метров, в тушении участвовали несколько пожарных расчетов. Возгоранию присвоили повышенный номер сложности. Пострадал расположенный поблизости храм Святого Дмитрия Донского. Реликвии из него успели вынести очевидцы происшествия, из людей никто не пострадал.