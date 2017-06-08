Автор: Екатерина Лыкова

"Простые герои": поймали двух преступников по пути на работу

Опубликовано: 08.06.2017 18:46

Трое иркутян уже дважды смогли задержать грабителей, которые пытались отнять ценности у женщин. На днях злоумышленник отобрал сумку у пенсионерки, но уйти от отважных молодых людей ему не удалось.

"Она пробежала перед нами через дорогу, в панике, в истерике была, мы остановились, спросили: что случилось? Деньги украли, сумку, говорит, показала пальцем. Он убегал, грабитель этот", - рассказывает Дмитрий Каптигулов.

Раздумывать было некогда, говорит неравнодушная троица. Дмитрий и Василий выскочили из машины и побежали за грабителем. А Николай поехал наперерез. Мужчину быстро задержали и вызвали полицию. На место подоспела и женщина, она рассказала друзьям, что в сумке была вся ее пенсия.

Молодые люди работают в одном из сантехмаркетов, много ездят по городу по заказам. Их наблюдательности остается только удивляться. Ведь это уже их второй пойманный преступник. В марте от нападения грабителя они спасли девушку. "У девушки глаза испуганые, мы увидели, что у мужчины нож в руке, он ее прижимает к ножу. Вышли из машины, он это увидел, сразу побежал, девушка в другую сторону, там его Николай с Дмитрием догнали, обратно привели", - говорит Василий Патрин.

Подвиги молодых людей незамеченными не остались. Полицейские поблагодарили троицу за неравнодушие. С их помощью первый преступник уже сидит в тюрьме, а против второго возбуждено уголовное дело. Кстати, оба происшествия случились в начале сезонов, 1 марта и 1 июня. Дмитрий, Василий и Николай шутят: не исключено, что и 1 сентября они смогут кому-то помочь.

В жизни всегда есть место подвигу. И речь необязательно о великих и громких делах, а о добрых и важных поступках. Даже они могут спасти жизнь, помочь заново поверить в чудо, вдохновить, согреть, порадовать. Программа "Новости" продолжает рубрику "Простые герои". Пишите свои истории на почту программы news@as.baikal.tv или звоните 28-10-07. Пусть ваш пример вдохновляет других, чтобы простых героев стало больше.