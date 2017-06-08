виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+17
Пт
ночь
+10/+12
Пт
утро
+12/+14
Пт
день
+21/+23

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.5878
Евро/Рубль:
  63.7179

По данным ЦБР (2017.06.08)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 07.06.2017 (68.22)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Яна Романова

Сергей Брилка принял участие в Международном фестивале "Великое русское слово"

Опубликовано: 08.06.2017 18:04

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка на этой неделе принял участие в Международном фестивале "Великое русское слово". Он прошел в Крыму. Центральным событием стал Ливадийский форум, главная задача которого – выработать эффективные инструменты межведомственного взаимодействия по вопросам развития общего культурного и гуманитарного пространства, сохранения и развития русского языка и языков народов России.

Пленарное заседание форума открыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Среди участников руководители федеральных и региональных органов государственной власти, представители международных организаций, научных и образовательных учреждений, зарубежные гости. Спикер Сергей Брилка особо подчеркнул: обмен опытом в рамках Ливадийского форума и фестиваля имеет большое значение для расширения межнационального сотрудничества. На территории Иркутской области проживает более 160 народов, и вопросы сохранения и развития национальных языков, культур и этнических традиций постоянно находятся в центре внимания как представителей власти, так и общественных организаций. "Иркутск издавна считался одним из самых литературных городов страны: именно здесь появилась первая публичная библиотека Сибири, издавались первые литературные журналы и сборники, и даже первая в Сибири частная газета появилась тоже в Иркутске. Столица Приангарья и сегодня сохраняет за собой статус одного из самых читающих и просвещенных, культурных городов России", - отметил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Подробности смотрите в программе "Законодатель" на телеканале СТС в 19.45.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7243988513947 Sec.