Автор: Яна Романова

Сергей Брилка принял участие в Международном фестивале "Великое русское слово"

Опубликовано: 08.06.2017 18:04

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка на этой неделе принял участие в Международном фестивале "Великое русское слово". Он прошел в Крыму. Центральным событием стал Ливадийский форум, главная задача которого – выработать эффективные инструменты межведомственного взаимодействия по вопросам развития общего культурного и гуманитарного пространства, сохранения и развития русского языка и языков народов России.

Пленарное заседание форума открыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Среди участников руководители федеральных и региональных органов государственной власти, представители международных организаций, научных и образовательных учреждений, зарубежные гости. Спикер Сергей Брилка особо подчеркнул: обмен опытом в рамках Ливадийского форума и фестиваля имеет большое значение для расширения межнационального сотрудничества. На территории Иркутской области проживает более 160 народов, и вопросы сохранения и развития национальных языков, культур и этнических традиций постоянно находятся в центре внимания как представителей власти, так и общественных организаций. "Иркутск издавна считался одним из самых литературных городов страны: именно здесь появилась первая публичная библиотека Сибири, издавались первые литературные журналы и сборники, и даже первая в Сибири частная газета появилась тоже в Иркутске. Столица Приангарья и сегодня сохраняет за собой статус одного из самых читающих и просвещенных, культурных городов России", - отметил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

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