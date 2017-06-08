Автор: Анастасия Байдракова

В иркутском детском зоопарке появился двугорбый верблюд

Опубликовано: 08.06.2017 17:31

Годовалую самку приобрели в Забайкальском крае у заводчиков. Она выросла в степном табуне, к людям не привыкла. Сейчас выглядит неприглядно из-за линьки, но вычесать шерсть не получается: животное дикое.

В Иркутск верблюдицу привезли месяц назад, выдержали карантин. Сегодня первый день, когда новый обитатель видит своих соседей - пятнистых оленей, а посетители видят ее. В первую неделю самка отказывалась от еды и не выходила из угла вольера. Сейчас адаптировалась, чувствует себя хорошо. Правда, от деликатесов все равно отказывается. "Эти животные поедают то, что у них под ногами. Это травоядные животные, если интересно, трехкамерный желудочно-кишечный тракт у них, поэтому они поедают в основном корма, богатые клетчаткой. От всего остального, что мы ей предлагали, овощи и все остальное, она, конечно, отказывается, для нее это несвойственно. Она выросла под матерью, которая была дикая, папа ее дикий, бабушка дикая", - рассказала Алла Тишкович, ветеринарный врач.

По традиции детского зоопарка животным дают имена. Здесь уже есть як Тоша, конь Рагнар, енот Нафаня. А скоро объявят конкурс на лучшее имя для верблюда.

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