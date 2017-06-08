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Автор:
Татьяна Алексеева

В ближайшие выходные вход в музеи будет бесплатным

Опубликовано: 08.06.2017 17:28

Изображение Несут культуру в массы и притом бесплатно. Государственные музеи Иркутской области в эти выходные примут гостей и не возьмут с них денег за вход. Правительство региона приняло такое решение, приурочив его к главному государственному празднику – Дню России. В Иркутском областном краеведческом музее посетителям расскажут о государственных символах России и Приангарья, покажут фильмы о Байкале. В художественном музее имени Сукачева проведут экскурсии по выставкам. А в "Тальцах" можно будет взглянуть в глаза дикому зверю. Правда, очень маленькому.

Соболя зовут Веня. Ему всего месяц, и он почти ручной. По крайней мере, сотрудники зоогалереи постоянно носят его на руках, чтобы Веня привыкал к людям. "Соболя мы приручаем. Соболь в Сибири – единственный, баргузинский. Мы его приручаем, и зоогалерея "Животный мир Байкала" приглашает вас понаблюдать диких животных вблизи", - говорит Мария Винтер, экскурсовод зоогалереи "Животный мир Байкала".

Два песца тоже готовятся к визитам гостей. А зайцы просто с нетерпением их ждут, так и норовят показать себя с лучшей стороны. Норкам все равно, они считают, что красивы всегда. На площадке для выгула дикие животные и дружат, и отдыхают. Рядом контактный зоопарк, где уже с домашними животными можно будет пообщаться лицом к лицу. "У нас есть олень, свинка, аляскинские маламуты, петухи, козы, кролики. Сейчас делаем строительство птичьего дворика, будут фазаны, утки, гуси. Ожидается приезд павлинов", - рассказал Александр Филатов, экскурсовод контактного зоопарка.

Красавец петух уже выглядывает с высоты: не едут ли городские жители в гости. Ведь впереди праздники, посвященные Дню России.

В выходные не зеваем, а культурно отдыхаем. Под таким лозунгом можно провести свободное время в музее "Тальцы". По традиции там пройдут мастер- классы: кузнечный, берестяной, гончарный, по изготовлению кукол. Баба Яга покажет сказку, сестрица Аленушка будет писать картины. "Музей "Тальцы" решил провести акцию открытых дверей. В субботу-воскресенье россияне, иркутяне могут приехать к нам бесплатно и ознакомиться с нашими объектами, поучаствовать в наших интерактивных мероприятиях. Для этого мы приготовили целую программу", - сообщил Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

В недалеком будущем музей откроет тальцинское стекольное производство. И покажет, как в Сибири умели делать хрупкие и яркие чудеса.

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