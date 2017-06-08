виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+17
Пт
ночь
+10/+12
Пт
утро
+12/+14
Пт
день
+21/+23

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.5878
Евро/Рубль:
  63.7179

По данным ЦБР (2017.06.08)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 07.06.2017 (68.22)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

70 летних площадок на базе школ работают в Иркутске

Опубликовано: 08.06.2017 17:22

Изображение Каникулы с пользой. 70 летних площадок на базе школ работают в Иркутске. Там дети проводят все свободное время: играют на свежем воздухе, занимаются спортом, а некоторые получают новые знания. В это время у них есть возможность на практике опробовать то, чему учились весь год.

Каникулы давно начались, а школьники по-прежнему спешат занять свое место за партой. Ведь сегодня их научат собирать телескоп всего за 10 минут. Звучит неправдоподобно, особенно если учитывать, что в классе младшие школьники. Но сотрудники планетария уверяют: все возможно.

Проект "Космическая площадка" стартовал на базе 26-й школы. Ученики уже побывали в планетарии, потом самостоятельно собирали солнечные часы. С телескопом тоже справились. И хоть изображение получается перевернутым, начинающие астрономы с энтузиазмом изучали все вокруг. "У нас здесь будет мастер-класс по изготовлению ракет. Ракеты не страшные, ракеты у нас будут бумажные. Покажем, что не так страшно делать ракету. Ракета звучит важно. А мы покажем, что ее можно сделать из простой писчей бумаги А4 формата", - сказал Игорь Михайлов, сотрудник иркутского планетария.

Ни минуты свободного времени нет и у этих школьников. На станции юных натуралистов - а это 4 гектара площадей - занятие найдут для каждого. Здесь, например, участок цветоводства. Однолетние растения высаживали те, кто постарше. А вот ухаживать за цветами могут и самые младшие. Все лето школьники будут следить за тем, как преображается их опытный участок. "У нас много юннатов, те, которые были нашими юннатами, посвятили себя этой деятельности. Кроме того, как стали агрономами, у нас есть и врачей очень много, то есть там, где биологическая специальность в приоритете", - говорит Людмила Кузменкова, руководитель станции юных натуралистов.

Станут ли эти школьники агрономами или врачами, пока неизвестно. Но то, что они заняты делом и не сидят целыми днями за компьютером, уже радует родителей. Довольны и учителя. Ведь в новый учебный год их подопечные придут с новыми знаниями.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7263839244843 Sec.