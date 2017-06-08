Автор: Альфия Еремеева

70 летних площадок на базе школ работают в Иркутске

Опубликовано: 08.06.2017 17:22

Каникулы с пользой. 70 летних площадок на базе школ работают в Иркутске. Там дети проводят все свободное время: играют на свежем воздухе, занимаются спортом, а некоторые получают новые знания. В это время у них есть возможность на практике опробовать то, чему учились весь год.

Каникулы давно начались, а школьники по-прежнему спешат занять свое место за партой. Ведь сегодня их научат собирать телескоп всего за 10 минут. Звучит неправдоподобно, особенно если учитывать, что в классе младшие школьники. Но сотрудники планетария уверяют: все возможно.

Проект "Космическая площадка" стартовал на базе 26-й школы. Ученики уже побывали в планетарии, потом самостоятельно собирали солнечные часы. С телескопом тоже справились. И хоть изображение получается перевернутым, начинающие астрономы с энтузиазмом изучали все вокруг. "У нас здесь будет мастер-класс по изготовлению ракет. Ракеты не страшные, ракеты у нас будут бумажные. Покажем, что не так страшно делать ракету. Ракета звучит важно. А мы покажем, что ее можно сделать из простой писчей бумаги А4 формата", - сказал Игорь Михайлов, сотрудник иркутского планетария.

Ни минуты свободного времени нет и у этих школьников. На станции юных натуралистов - а это 4 гектара площадей - занятие найдут для каждого. Здесь, например, участок цветоводства. Однолетние растения высаживали те, кто постарше. А вот ухаживать за цветами могут и самые младшие. Все лето школьники будут следить за тем, как преображается их опытный участок. "У нас много юннатов, те, которые были нашими юннатами, посвятили себя этой деятельности. Кроме того, как стали агрономами, у нас есть и врачей очень много, то есть там, где биологическая специальность в приоритете", - говорит Людмила Кузменкова, руководитель станции юных натуралистов.

Станут ли эти школьники агрономами или врачами, пока неизвестно. Но то, что они заняты делом и не сидят целыми днями за компьютером, уже радует родителей. Довольны и учителя. Ведь в новый учебный год их подопечные придут с новыми знаниями.