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Автор:
Анастасия Байдракова

Иркутская область готовится к международному молодежному форуму "Байкал"

Опубликовано: 08.06.2017 17:19

Изображение Талантливые, активные, думающие. Молодые люди со всей России, а также из Австралии, Иордании, Словакии, Китая, Монголии и Казахстана съедутся в Приангарье, чтобы участвовать в международном молодежном форуме "Байкал". Мероприятие стартует в Ольхонском районе уже через 10 дней.

Заявки подали больше тысячи человек. Но по итогам отбора участниками станут 550 юношей и девушек. Их ждут образовательная и деловая программы, а также мастер-классы, творческие площадки, занятия на научно-исследовательском судне. Форум вошел в календарь основных событий в сфере государственной молодежной политики в субъектах России. Как идет подготовка к мероприятию, губернатор контролирует лично. "Главная тема форума - экология и охрана водных ресурсов. Программа предусматривает два основных направления: "Молодые ученые: наука о жизни и зеленые технологии" и "Экология, сохранение, рациональное использование водных ресурсов и их охрана". Нам необходимо посмотреть, что нужно доработать, чтобы провести Международный молодежный форум на самом высоком уровне", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Ключевым днем форума станет 24 июня. Участники представят свои работы экспертной комиссии Всероссийского конкурса молодежных проектов. Победителям предоставят средства на реализацию идей. На эти цели федеральное агентство по делам молодежи планирует выделить два миллиона рублей. По 100, 200 и 300 тысяч рублей на проект.

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