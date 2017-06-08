Автор: Внеш. корр.

Дома под снос, а коммунальные платежи возросли

Опубликовано: 08.06.2017 17:13

Ваш дом аварийный? Пора повышать квартплату! Так рассудили в одной из управляющих компаний Иркутска. Вместо того чтобы готовиться к расселению, люди затягивают пояса. Почему коммуналка растет, а условия для жизни становятся хуже? С этим вопросом съемочная группа программы "Новости" обратилась в домоуправление и городскую администрацию.

Условий нет, а жить приходится. Хоть и обстановка вокруг, как на свалке. По соседству с жилыми домами развалины и строительный мусор. То, что осталось от расселения ветхого жилья. А тут и новая проблема. В оставшихся аварийных домах коммунальщики стали устанавливать оборудование. Для чего оно нужно, жильцам не объяснили, но его стоимость почему-то включили в квартплату. "В счета за апрель месяц включили нам под грифом "ремонт жилья" за установку этого оборудования оплату. Кто-то оплачивает 4 тысячи, кто-то 6 тысяч. С дома примерно получается 40 тысяч. Домам по 56 лет. Некоторым и больше. Они стояли все это время. Дом все равно под снос, под расселение. Зачем это все?" – говорит Маргарита Волкова, жительница пос.Кирова.

Маленьким жителям поселка Кирова тоже нелегко. На весь район одна детская площадка с покосившимся инвентарем. Да и добраться до нее, не миновав завалов из мусора, сложно. Общий вид поселка напоминает деревню, уцелевшую после военной бомбежки. Чтобы убрать разрушенные дома, администрации пришлось оформить кипу бумаг. "Под данными многоквартирными домами земельные участки не были оформлены в муниципальную собственность. Процедура на сегодняшний день полностью завершена. И до конца года мы снесем эти 11 домов. Детская площадка полностью будет покрашена и восстановлена. Песок мы завезем", - сообщила Татьяна Житина, заместитель мэра, глава Ленинского округа г.Иркутска.

Решат вопрос и с оплатой за новое оборудование. Как пояснил директор управляющей компании, прибор установили по предписанию энергосбытовой компании. "На сегодняшний день принято решение пока приостановить это все. Мы жителям вернули деньги. Ждем разъяснений, в администрацию сделал я запрос, в министерство жилищной политики", - сказал Павел Артамонов, директор управляющей компании.

Коммунальных проблем и вопросов к управляющей компании у людей еще много. Но большую часть им пообещали решить в ближайшем будущем. А в администрации рекомендуют: если работа домоуправления не устраивает жильцов, можно обратиться в службу жилищного надзора с жалобой.