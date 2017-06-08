виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+17
Пт
ночь
+10/+12
Пт
утро
+12/+14
Пт
день
+21/+23

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.5878
Евро/Рубль:
  63.7179

По данным ЦБР (2017.06.08)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июнь >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 07.06.2017 (68.22)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 08.06.2017 14:20

Изображение Иркутянина Романа Зобнина, получившего тяжелую травму, поддерживает вся Россия. А в копилке Евгения Иванушкина появилась очередная медаль.

Рома, ты не один! Иркутянин, полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин получил серьезную травму колена в товарищеском матче с Венгрией и выбыл на 5 месяцев. Партнеры и друзья 24-летнего игрока выражают ему поддержку в социальных сетях, в том числе национальная женская сборная по футболу. Сам Роман поблагодарил всех неравнодушных в своем аккаунте. Иркутянин из-за травмы пропустит предстоящий Кубок Конфедераций. Но представительство Приангарья все-таки будет на крупном турнире. В окончательный список попал братчанин Федор Кудряшов.

Евгений Иванушкин занял третье место в опросе за звание самого ценного игрока сезона. Журнал "Русский хоккей" пятый год подряд подводит итоги опроса главных тренеров и капитанов клубов суперлиги. Золото у Юрия Шардакова, который выиграл со "СКА-Нефтяником" чемпионат. Серебро досталось Максиму Ишкельдину. Четырехкратный чемпион мира уступил партнеру по клубу и сборной России всего 5 очков. Бронзу второй год подряд примеряет Евгений Иванушкин, не только наколотивший в 27 матчах 65 голов, но и фактически втащивший "Байкал-Энергию" в финал суперлиги.

Завтра в Иркутске на стадионе Технического университета стартуют чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике, в которых примут участие около 600 сильнейших спортсменов Сибири. Начало соревнований в 9.00.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.9699399471283 Sec.