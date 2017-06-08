Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 08.06.2017 14:20

Иркутянина Романа Зобнина, получившего тяжелую травму, поддерживает вся Россия. А в копилке Евгения Иванушкина появилась очередная медаль.

Рома, ты не один! Иркутянин, полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин получил серьезную травму колена в товарищеском матче с Венгрией и выбыл на 5 месяцев. Партнеры и друзья 24-летнего игрока выражают ему поддержку в социальных сетях, в том числе национальная женская сборная по футболу. Сам Роман поблагодарил всех неравнодушных в своем аккаунте. Иркутянин из-за травмы пропустит предстоящий Кубок Конфедераций. Но представительство Приангарья все-таки будет на крупном турнире. В окончательный список попал братчанин Федор Кудряшов.

Евгений Иванушкин занял третье место в опросе за звание самого ценного игрока сезона. Журнал "Русский хоккей" пятый год подряд подводит итоги опроса главных тренеров и капитанов клубов суперлиги. Золото у Юрия Шардакова, который выиграл со "СКА-Нефтяником" чемпионат. Серебро досталось Максиму Ишкельдину. Четырехкратный чемпион мира уступил партнеру по клубу и сборной России всего 5 очков. Бронзу второй год подряд примеряет Евгений Иванушкин, не только наколотивший в 27 матчах 65 голов, но и фактически втащивший "Байкал-Энергию" в финал суперлиги.

Завтра в Иркутске на стадионе Технического университета стартуют чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике, в которых примут участие около 600 сильнейших спортсменов Сибири. Начало соревнований в 9.00.