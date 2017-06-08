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Автор:
Альфия Еремеева

На бульваре Постышева в Иркутске появятся часы, фонтан и мостик для прогулок

Опубликовано: 08.06.2017 14:17

Изображение Под контролем жителей Иркутска. Проект благоустройства бульвара Постышева презентовали местному населению. Именно эта заявка победила в интернет-голосовании на лучшее место для отдыха, которое нужно привести в порядок в этом году.

По плану эта часть Октябрьского округа обретет свой символ - уличные часы. А еще там установят фонтан и мостик для прогулок. У детей появится новое место для игр площадью более 400 квадратных метров. Жители попросили проектировщиков сделать бульвар еще зеленее: высадить новые деревья и кустарники. Одобрение горожан - обязательное условие реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". "Площадка была. Здесь проходили праздники: и елки, и проводы зимы, и 9 Мая, и кашу тут ели из котелков. Но вы же понимаете, это все стихийно. А теперь это будет все устроено и красиво - это самое главное", - сказал Борис Бронфин, житель г.Иркутска.

Реализация проекта начнется в середине июля. Полностью преобразить бульвар собираются к концу лета. А за ходом работ проследят не только иркутяне, но и активисты общероссийского народного фронта. На всех этапах они будут оценивать качество выполнения работ и соблюдение сроков.

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